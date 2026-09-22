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Накренившийся долгострой на улице Ким выставили на продажу

Накренившийся долгострой на улице Ким в Перми выставили на продажу. 16-этажное здание вместе с земельным участком отдают за 179,5 млн рублей: объявление появилось на сайте «Авито».

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Жилой дом на улице Ким сначала собирались сдать в 2014 году, но сроки постоянно сдвигались. Еще через несколько лет его внесли в реестр проблемных домов. В 2023 году здание обследовали: у него выявили крен, который превышает допустимые нормы. В Минстрое решили не завершать строительство и выплатить дольщикам компенсации.

Разрешение на строительство действует до мая 2027 года. Проект предполагает, что дом на улице КИМ 16-этажный, с 112 квартирами. Инвестор, который приобретет имущество, должен будет самостоятельно решить, целесообразном ли завершать строительство.

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