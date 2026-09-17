Исследование: больше четверти от средней зарплаты у жителя Перми уходит на аренду однокомнатной квартиры

Ставки аренды в однушках в России сейчас в среднем на 2% ниже, чем в сентябре 2025 года, в двушках — на 4% ниже. Аналитики «Циана» отмечают, что причин этого явления несколько, среди них: большой объем предложения, замедление экономики, высокий базовый уровень ставок.

В Перми на аренду однокомнатной квартиры уходит 28% расходов при ее средней стоимости в 25,7 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель выше, он составляет 32%. Самая низкая доля расходов на оплату аренды однушек в Новокузнецке, Пензе, Тольятти, Липецке и Тюмени (24-26%), самая высокая — в Сочи (54%), Москве (40%), Санкт-Петербурге и Астрахани (40%).

Аренда двушки «съедает» в среднем 40% зарплаты у жителей Перми и стоит 36,7 тыс. рублей. В среднем по России доля расходов на такую квартиру составляет 44%. Самые доступные варианты в Новокузнецке, Ульяновске, Липецке, Тюмени и Оренбурге с арендой в 29-35% от среднегородской зарплаты. Самые недоступные опять в Сочи (80%), Москве (65%) и Санкт-Петербурге (61%).

Информационный обзор редакции.