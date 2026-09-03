Аналитики подсчитали, какую наценку в Перми делают при продаже квартир с дизайнерским ремонтом

В Перми средняя стоимость квадратного метра составляет 126 тыс. рублей. Евроремонт повышает цену на 19%, до 149 тыс. рублей, а дизайнерский прибавляет к стандартной сумме 51%, до 190 тыс. рублей.

В августе 2026 года в среднем по России квадратный метр квартиры с косметическим ремонтом стоял 117 тыс. рублей, евроремонт повышал стоимость на 21%, до 166 тыс. рублей, а дизайнерский — еще на 22%, до 201 тыс. рублей. Самый большой разрыв между базовым и евроремонтом в Рязани (38%), Ульяновске и Ленинградской области (по 33%), Пензе (32%). Дизайнерский ремонт особенно ценится в южных городах — Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре — такие квартиры на 66-69% дороже, чем лоты с «косметикой».

Информационный обзор редакции.