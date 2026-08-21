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Недвижимость

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Для покупки новостройки пермяку в среднем нужно копить чуть больше семи лет

Жителю Пермского края нужно копить деньги 7,2 года, чтобы купить квартиру в новостройке при ее средней стоимости в 8 млн рублей. При этом он должен получать 93,1 тыс. рублей. Об этом свидетельствует аналитика портала «Мир квартир», которой поделилось издание РБК.

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Срок накопления на новостройки в Пермском крае больше, чем в среднем по стране, где потребуется 6,3 года при зарплате в 110,2 тыс. рублей и стоимости квартиры в 8,3 млн.

Быстрее всего на новостройку накопят нужную сумму жители Ненецкого АО (3,1 года), Камчатского края (4 года) и Мурманской области (4,5 года). Долго откладываться придется в Карачаево-Черкесии (16,1 года), Севастополе (14,4 года) и Москве (12,2 года).

Информационный обзор редакции.

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