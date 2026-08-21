Для покупки новостройки пермяку в среднем нужно копить чуть больше семи лет

Срок накопления на новостройки в Пермском крае больше, чем в среднем по стране, где потребуется 6,3 года при зарплате в 110,2 тыс. рублей и стоимости квартиры в 8,3 млн.

Быстрее всего на новостройку накопят нужную сумму жители Ненецкого АО (3,1 года), Камчатского края (4 года) и Мурманской области (4,5 года). Долго откладываться придется в Карачаево-Черкесии (16,1 года), Севастополе (14,4 года) и Москве (12,2 года).

Информационный обзор редакции.