Известно, какую долю на рынке недвижимости занимают сделки с частными домами

В первой половине 2025 года показатель был на уровне 15%. Сейчас в Пермском крае на 15,9 тыс. сделок с квартирами приходится 2,5 тыс. с частными домами.

Доля сделок с частной недвижимостью на уровне 1% — в Москве и Санкт-Петербурге, также низкие показатели (от 2 до 7%) в районах Крайнего Севера. Максимальная доля в Чечне (50%) и Дагестане (49%), а также в Калмыкии (39%), на Алтае (38%) и в Карачаево-Черкессии (37%). Эксперты «Циан» говорят, что это регионы с высокой долей сельского населения, где частные дома часто являются основным форматом жилья.

Информационный обзор редакции.