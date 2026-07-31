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Недвижимость

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Известно, какую долю на рынке недвижимости занимают сделки с частными домами

За год в России снизилась доля сделок на рынке недвижимости с частными домами. В Пермском крае она занимает 13% от общего числа, а в среднем по стране — 18%. Такими данными поделились аналитики цифровой платформы «Циан».

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В первой половине 2025 года показатель был на уровне 15%. Сейчас в Пермском крае на 15,9 тыс. сделок с квартирами приходится 2,5 тыс. с частными домами.

Доля сделок с частной недвижимостью на уровне 1% — в Москве и Санкт-Петербурге, также низкие показатели (от 2 до 7%) в районах Крайнего Севера. Максимальная доля в Чечне (50%) и Дагестане (49%), а также в Калмыкии (39%), на Алтае (38%) и в Карачаево-Черкессии (37%). Эксперты «Циан» говорят, что это регионы с высокой долей сельского населения, где частные дома часто являются основным форматом жилья.

Информационный обзор редакции.

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