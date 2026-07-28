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Недвижимость

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За три месяца на треть выросло число сделок на вторичном рынке

В Пермском крае за несколько месяцев выросло количество сделок на вторичном рынке недвижимости. По данным Управления Росресстра, во втором квартале 2026 года их было около 15,5 тыс., что на 34,5% больше, чем в предыдущем.

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Также на 30% выросло число заявлений о регистрации ипотеки: в ведомство поступило 8,9 тыс. таких заявлений во втором квартале.

В сегменте новостроек, напротив, наблюдается отрицательная динамика. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) осталось примерно на таком же уровне: почти 3 тыс., в то время как в первом квартале их было 3,2 тыс. Число сделок с привлечением кредитных средств и целевых займов снизилось с 1,9 до 1,5 тыс.

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