За три месяца на треть выросло число сделок на вторичном рынке

Также на 30% выросло число заявлений о регистрации ипотеки: в ведомство поступило 8,9 тыс. таких заявлений во втором квартале.

В сегменте новостроек, напротив, наблюдается отрицательная динамика. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) осталось примерно на таком же уровне: почти 3 тыс., в то время как в первом квартале их было 3,2 тыс. Число сделок с привлечением кредитных средств и целевых займов снизилось с 1,9 до 1,5 тыс.