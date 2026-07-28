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Исследование: четверть арендных квартир в Перми разрешают заселение с питомцами

Доля квартир в аренду, в которых разрешено жить с животными, в Перми и в России в целом выросла за два года. К такому выводу пришли аналитики «Циана», изучившие рынок недвижимости в крупных городах.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Квартир pet-friendly все еще меньшинство: в Перми они составляют лишь 24% от общего числа арендных. В среднем по России такого жилья 29%, а два года назад было 20%. Стоимость аренды квартир, где можно жить с питомцами, дешевле: разница в ставке в Перми 6% для «однушки» и 4% для «двушки», по России этот показатель составляет 2% и 3% соответственно.

Самыми лояльными к квартирантам с питомцами городами названы Владивосток, Казань и Ярославль, где 73%, 57% и 49% арендодателей разрешают проживать с животными. Меньше всего предложений жилья pet-friendly в Набережных Челнах — всего 8%, а также в Чебоксарах (10%) и Ульяновске (14%).

Информационный обзор редакции.

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