Пермь — в тройке городов по доле элитного жилья на рынке недвижимости

На долю предложений элитного жилья в Перми приходится 18,86% — город находится на третьем месте после Ростова-на-Дону (22,63%) и Хабаровска (33,66%). Меньше всего высокобюджетных лотов в Астрахани — 3,02%.

Самая высокая цена жилья премиум-сегмента в Екатеринбурге — 422,3 тыс. руб./м², также в топе Владивосток (358,8 тыс. руб./м²) и Тюмень (347,1 тыс. руб./м²). В Перми «квадрат» премиум-жилья в среднем стоит 276, 4 тыс. руб., а бизнес-класса составляет 227,8 тыс. руб.

Информационный обзор редакции.