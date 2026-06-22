Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Пермь — в тройке городов по доле элитного жилья на рынке недвижимости

Пермь попала в тройку городов-лидеров по доле предложений элитного жилья. Аналитики сервиса «Объектив.РФ» изучили рынок недвижимости высокобюджетных лотов и их стоимость за июнь 2026 года.

Unsplash

На долю предложений элитного жилья в Перми приходится 18,86% — город находится на третьем месте после Ростова-на-Дону (22,63%) и Хабаровска (33,66%). Меньше всего высокобюджетных лотов в Астрахани — 3,02%.

Самая высокая цена жилья премиум-сегмента в Екатеринбурге — 422,3 тыс. руб./м², также в топе Владивосток (358,8 тыс. руб./м²) и Тюмень (347,1 тыс. руб./м²). В Перми «квадрат» премиум-жилья в среднем стоит 276, 4 тыс. руб., а бизнес-класса составляет 227,8 тыс. руб.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: