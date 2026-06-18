Известно, за сколько лет окупается небольшая квартира в Перми

В Пермском крае доходность от сдачи однокомнатной квартиры составляет 7,9%, а окупаемость — 12,7 года. Учитывались средняя стоимость жилья в регионе 3,5 млн рублей и арендная плата в 22,8 тыс. рублей. Пермские показатели приближены к среднему по России уровню, где доходность «однушки» определили в 7,4%, а окупаемость — в 13,4%.

Самыми выгодными оказались квартиры в Грозном, где доходность составляет 12,1%, а окупаемость занимает 8,3 года при стоимости жилья в 2,7 млн рублей и аренде в 27,5 тыс. рублей. Согласно данным исследования, меньше всего на аренде смогут заработать жители Сочи: доходность здесь всего 5,1, но окупаемость превышает 19 лет. В среднем «однушка» в городе-курорте стоит 8,3 млн рублей, а ее аренда доходит до 35 тыс. рублей.

«Показатели снизились потому, что аренда жилья осталась той же, зато цена покупки выросла на 6,3%. Тем не менее, представление о том, что маленькие квартиры лучше сдавать, чем остальные, верно. Ведь доходность, например, двухкомнатных квартир в среднем оценивается всего в 5,8% годовых, а их окупаемость длится дольше — 17,4 года», — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Информационный обзор редакции.