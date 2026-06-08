Пермь — в списке городов, где сильнее всего выросла переплата по ипотеке

За пять лет ипотечная переплата в Перми выросла в 4 раза, а цены на «вторичке» за это время стали больше на 95%. Такие же показатели в Нижнем Новгороде и Волгограде. В лидерах оказался Челябинск с ипотечной переплатой в 5 раз, а также Казань (в 4,2 раза) и Самара (в 4,1 раза). Среди городов в самыми низкими показателями — Москва и Санкт-Петербург, где стоимость за пять лет выросла только в 2,9 и в 3,3 раза.

По данным главного аналитика «Циан» Алексея Попова, чем сильнее дорожало жилье на «вторичке», тем заметнее росла итоговая переплата по ипотеке.

Информационный обзор редакции.