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Пермь — в списке городов, где сильнее всего выросла переплата по ипотеке

Пермь попала в список городов-миллионников, где за пять лет сильнее всего выросла ипотечная переплата. Как сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на «Циан», составители рейтинга сравнивали модель покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке с первоначальным взносом 20% на срок до 30 лет в июне 2026 года и в июне 2021-го.

Shutterstock.com

За пять лет ипотечная переплата в Перми выросла в 4 раза, а цены на «вторичке» за это время стали больше на 95%. Такие же показатели в Нижнем Новгороде и Волгограде. В лидерах оказался Челябинск с ипотечной переплатой в 5 раз, а также Казань (в 4,2 раза) и Самара (в 4,1 раза). Среди городов в самыми низкими показателями — Москва и Санкт-Петербург, где стоимость за пять лет выросла только в 2,9 и в 3,3 раза.

По данным главного аналитика «Циан» Алексея Попова, чем сильнее дорожало жилье на «вторичке», тем заметнее росла итоговая переплата по ипотеке.

Информационный обзор редакции.

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