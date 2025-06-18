Последний долгострой в Перми сдали в эксплуатацию

Общая жилая площадь дома — более 9 тыс. м2 , в нем 191 квартира. Ключи получат 142 дольщика. Территорию у дома благоустроили: высадили деревья и кустарники, установили скамейки и детский игровой комплекс. Напомним, в ЖК «Триумф» с 2013 года были не достроены три дома. Спустя 10 лет работы на объекте возобновили.

По данным пресс-службы министерства строительства Пермского края, Фонд защиты прав граждан-участников строительства получил необходимые разрешительные документы. Теперь в регионе не осталось долгостроев. «С 2019 года из реестра проблемных объектов исключили 73 долгостроя, восстановили права более 5,5 тыс. граждан — они получили квартиры или денежные возмещения. Со вводом в эксплуатацию дома на ул. Карпинского, 110а Прикамье завершает программу по восстановлению прав граждан, пострадавших от действий застройщиков», — рассказали в пресс-службе министерства строительства.