Количество ипотечных кредитов упало на 52 процента за год

Объем выданных кредитов за два месяца 2025 года составил почти 6 млрд рублей. Он снизился на 42% по сравнению с тем же периодом в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.

Доля сделок на первичном и вторичном рынках в Пермском крае тоже изменилась — новостройки стали покупать чаще. По итогам января и февраля 2025 года, доля составляла 47,6% и 52,4% в то время, как в 2024-м году была 31,1% к 68,9%.