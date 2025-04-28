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Количество ипотечных кредитов упало на 52 процента за год

За год в Пермском крае на 52,3% снизилось количество ипотек. С января по февраль 2025 года банки выдали пермякам почти 1,7 тыс. кредитов.

Shutterstock

Объем выданных кредитов за два месяца 2025 года составил почти 6 млрд рублей. Он снизился на 42% по сравнению с тем же периодом в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.

Доля сделок на первичном и вторичном рынках в Пермском крае тоже изменилась — новостройки стали покупать чаще. По итогам января и февраля 2025 года, доля составляла 47,6% и 52,4% в то время, как в 2024-м году была 31,1% к 68,9%.

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