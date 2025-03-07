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Долгострой на Карпинского, стоявший с 2013 года, ввели в эксплуатацию

Cпустя 12 лет в Перми ввели в эксплуатацию долгострой — один из домов ЖК «Триумф» на ул. Карпинского, 110. Фонд защиты прав граждан, представляющий участников строительства, получил необходимые разрешительные документы.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в 20-этажный дом переедут 115 человек. Всего в здании 162 квартиры. 

С 2013 года в ЖК «Триумф» было несколько недостроенных домов. Активные работы возобновились спустя десять лет, в 2013 году. В 2024-м ввели в эксплуатацию дом на Карпинского, 112а. На 90% готов еще один дом этого ЖК — на Карпинского, 110а.

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