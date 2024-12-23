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Земельный участок под реновацию на улице Стахановская подорожал в 420 раз

В Перми закончились пятидневные торги за право комплексного развития территории на Стахановской. Участок под реновацию ограничен улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской. Его площадь составляет 1,56 га.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

За право развивать территорию в районе улицы Стахановской боролись 13 застройщиков из Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Москвы. Участники сделали более 10 тыс. шагов. В итоге предложение цены выросло в 420 раз, рассказали в пресс-службе краевого министерства строительства.

Право реновации выиграл застройщик «Горизонт» (ООО «Инициатива», г. Пермь, входит также в структуру девелопера Yunika). Он купил земельный участок под КРТ за 410 млн рублей. В течение месяца краевые власти заключат с ним договор о комплексном развитии территории.

Застройщик в течение шести лет должен будет расселить пять многоквартирных домов, а также изъять и снести 45 гаражных боксов. Затем нужно будет построить новое жилье, в том числе десять квартир для детей сирот, которые потом передадут муниципалитету.

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