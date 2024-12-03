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Названы компании, лидирующие по объемам строительства в Пермском крае

Стало известно, какие застройщики лидируют по объему строительства в Пермском крае. Данные на 1 декабря опубликовал Единый ресурс застройщиков. В него попали 52 организаций.

Unsplash

Лидером среди девелоперов стал ПЗСП, который возводит 418 тыс. м2 жилья в девяти ЖК. Доля компании на рынке Пермского края составляет 20,6%. Далее идут «Девеломпент-Юг» с 252 тыс. м2 жилья в трех ЖК и «Оникс» с 152 тыс. м2 жилья в четырех ЖК. На рынке застройщиков они занимают 12,4% и 7,5% соответственно.

В десятку лидеров по объему строительства в Пермском крае также попали: «СПК», «ПМД», «ИННГРУПП», «Развитие», «Застройщик Мегаполис», «Талан», «Железно».

Информационный обзор редакции.

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