Названы компании, лидирующие по объемам строительства в Пермском крае

Лидером среди девелоперов стал ПЗСП, который возводит 418 тыс. м2 жилья в девяти ЖК. Доля компании на рынке Пермского края составляет 20,6%. Далее идут «Девеломпент-Юг» с 252 тыс. м2 жилья в трех ЖК и «Оникс» с 152 тыс. м2 жилья в четырех ЖК. На рынке застройщиков они занимают 12,4% и 7,5% соответственно.

В десятку лидеров по объему строительства в Пермском крае также попали: «СПК», «ПМД», «ИННГРУПП», «Развитие», «Застройщик Мегаполис», «Талан», «Железно».

Информационный обзор редакции.