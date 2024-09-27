Пермь лидирует в рейтинге по доле жилья советской застройки

Согласно данным сервиса «Яндекс Недвижимость», Пермь возглавляет список российских городов-миллионников по доле жилья советского периода. Так, 82% от всего жилого фонда в городе было построено в эпоху СССР. Большая часть жилой застройки сосредоточена в Свердловском районе.

Доля домов, построенных до 1917 года, составляет 2%. Дома, возведенные с 1991 по 2019 годы, составляет лишь 16% от общего объема жилья. Наиболее плотно они представлены в Мотовилихинском районе.

На втором месте в рейтинге — Екатеринбург. С советское время там было построено 79% жилья, 21% занимает современная застройка.



Рейтинг е по доле современной вторичной застройки занимает Волгоград (36%), на втором месте — Казань (32%), на третьем — Челябинск (26%).