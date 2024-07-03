За пять лет загородная недвижимость подорожала на 35 процентов

Пермский край попал в число регионов, где за последние пять лет загородная недвижимость подорожала незначительно. Специалисты «ЦИАН.Недвижимости» проанализировали ситуацию с июня 2019 года во всех субъектах РФ — не нашлось ни одного, где цены остались на том же уровне или снизились.

В июне 2019 года загородная недвижимость в Пермском крае в среднем стоила 3,7 млн рублей, а в 2024-м — 5 млн. Цена за пять лет выросла на 35%.

Меньше всего она изменилась в Москве, Хабаровском крае, республиках Коми и Крым, а также в Еврейском автономном округе. Лидерами по росту цен стали республика Алтай, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ. Как отмечают специалисты, загородная недвижимость до лета 2020 года дорожала незначительно, самый большой рост стоимости случился в июне 2021-2022 годов.

Информационный обзор редакции.