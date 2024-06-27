Пермский край попал в топ-15 по доступности жилья

Пермский край оказался в топ-15 городов России по доступности жилья. Эксперты РИА Рейтинг взяли данные за май 2024 года и выяснили, за какое время семья с одним ребенком и средней зарплатой сможет накопить на типовую квартиру площадью в 60 м2.

В среднем по стране жилье стоит 6,9 млн рублей, в исследовании сказано, что купить его семья сможет через четыре года. Пермский край оказался на 14-м месте среди 85 регионов России. Семья с одним ребенком здесь может накопить на квартиру площадью в 60 м2 за 4,1 года. По данным составителей рейтинга на май 2024 года, в регионе средняя стоимость жилья составила 5,1 млн рублей. При этом, в прошлом году потребовалось бы 6,1 года.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Здесь накопить на жилье можно за 2,6 года и 2,8 лет. Средняя стоимость квартиры в 60 м2 в мае в этих регионах составляла 6,8 и 8 млн рублей соответственно. Дольше всего на жилье будут копить в Крыму и Севастополе — 11,7 и 12,4 лет. Жилье при этом стоит в среднем 9,4 и 10,4 млн рублей.