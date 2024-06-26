Новостройки за год стали дороже и меньше

Средние цены в новостройках Перми за год выросли на 12,6%. Вместе с тем сами квартиры стали меньше по метражу: особенно снизились площади студий и «однушек». Такими результатами поделились специалисты аналитического сервиса «Объектив.РФ».

В прошлом году новая квартира в Перми стоила 5,97 млн рублей, теперь ее стоимость выросла на 700 тыс. рублей — до 6,72 млн.

Площадь строящегося жилья за год также изменилась. Студии уменьшились на 13,6%, однокомнатные квартиры — на 4%. Размеры «двушек» и «трешек» практически не поменялись, а квартиры с четырьмя и более комнатами, напротив, стали больше на 7,8%.

Рост цен на недвижимость продолжится. И этому способствует несколько факторов. Среди них, по данным «Объектива», сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16 %, общая инфляция и удорожание не только строительных материалов, но и работ.