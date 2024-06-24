За год стоимость аренды «однушек» выросла на 54 процента

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми сильно выросла и продолжит подниматься. К таким данным пришли аналитики «Циан».

С начала 2024 года «однушка» в аренду стала дороже на 14%, а за год — на 54%. По данным на июль, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Перми составила 24,7 тыс. рублей. По данным экспертов, в целом в России рост ставок аренды достиг исторического максимума. Аналитики ждут, что тренд укрепится, его пик придется на август.

Также на 47% выросла ставка на двухкомнатные квартиры в Перми. Сейчас средняя стоимость составляет 33,5 тыс. рублей.