Историческое здание в Мотовилихе продали за 1 рубль

Мэрия Перми подвела итоги аукциона по продаже исторического здания в Мотовилихе. Оно находится на Восстания, 55 и в нем учились семь героев Советского союза.

Это нежилое здание площадью 1,8 тыс. м2, площадь земельного участка, на котором он стоит – 2,5 тыс.м2. Вид разрешенного использования – под школу и котельную. Власти много раз проводили аукционы по сдаче здания на Восстания в аренду, но на них никто не заявлялся. В итоге его купили за 1 рубль, это была начальная цена аукциона. Новым владельцем стал индивидуальный предприниматель Вадим Кобяков.

Дом на Восстания, 55 был построен в 1913 году на средства рабочих Пермских пушечных заводов (сейчас – Мотовилихинские заводы). Является объектом культурного наследия – «Здание школы, в котором учились семь Героев Советского Союза». В 1935-м надстроили третий этаж.