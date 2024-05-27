Известно, в каком ЖК была самая высокая цена за квадратный метр

Средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах Перми варьировалась от 87 до 240 тыс. рублей. Данные за апрель 2024 года опубликованы в аналитической системе «PRO Метры».

В топ самых дорогих ЖК Перми по средней стоимости квадратного метра вошли*:

«Кама» – 240 тыс. руб.

«Дом Строганов» – 231 тыс. руб.

«Дом на Советской» – 227 тыс. руб.

«Слайд» – 214 тыс. руб.

«Верн» – 209 тыс. руб.

*Учитывались продажи за апрель 2024 года в строящемся жилье. Как отмечает «Коммерсант», в рейтинг не попали квартиры в ЖК «Гранд Хаус», там стоимость «двушки» достигает 245 тыс. за квадратный метр.

Средняя цена на новые дома бизнес-класса Перми за год выросла на 15,7%. При этом, новостройки в целом (любой категории) подорожали с апреля 2023 года на 18,5%.

Стоимость квадратного метра в апреле в строящихся домах в городе составила 132,2 тыс. руб. Самая низкая – 87 тыс. руб. – была зафиксирована в ЖК «Новый звездный».