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Недвижимость

Известно, в каком ЖК была самая высокая цена за квадратный метр

Shutterstock

Средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых домах Перми варьировалась от 87 до 240 тыс. рублей. Данные за апрель 2024 года опубликованы в аналитической системе «PRO Метры». 

В топ самых дорогих ЖК Перми по средней стоимости квадратного метра вошли*:

  • «Кама» – 240 тыс. руб.
  • «Дом Строганов» – 231 тыс. руб.
  • «Дом на Советской» – 227 тыс. руб.
  • «Слайд» – 214 тыс. руб.
  • «Верн» – 209 тыс. руб.

*Учитывались продажи за апрель 2024 года в строящемся жилье. Как отмечает «Коммерсант», в рейтинг не попали квартиры в ЖК «Гранд Хаус», там стоимость «двушки» достигает 245 тыс. за квадратный метр.

Средняя цена на новые дома бизнес-класса Перми за год выросла на 15,7%. При этом, новостройки в целом (любой категории) подорожали с апреля 2023 года на 18,5%.

Стоимость квадратного метра в апреле в строящихся домах в городе составила 132,2 тыс. руб. Самая низкая – 87 тыс. руб. – была зафиксирована в ЖК «Новый звездный».

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