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Недвижимость

Рядом с рекой Стикс и кладбищем построят жилой дом

Shutterstock

Рядом с рекой Стикс и Егошихинским кладбищем построят жилой дом. Это место попадает в границы объекта культурного (археологического) наследия «Пермь Губернская, поселение». В связи с этим проводилась государственная историко-культурная экспертиза раздела проектной документации, посвященного обеспечению сохранности объекта.

Жилой дом с подземной автостоянкой будет расположен на Достоевского, 17. Площадь земельного участка, на котором планируется возвести здание, 1,6 м2. Он находится в границах улиц Парковая, Разгуляйская и Северной дамбы.

В документации указано, что перед возведением дома ПЗСП предстоит провести археологические раскопки. Они уже были в 2003 году, когда недалеко от этого места строили заправку. Во время раскопок, в 30-50 метрах от границах участка застройщика, были найдены артефакты каменного века. Как указано в акте, при реализации работ, предусмотренных проектом капитального строительства, возникает угроза разрушения культурного слоя памятника археологии «Пермь Губернская, поселение».  Несмотря на это, эксперт пришел к выводу, что при соблюдении всех условий застройщик все же сможет обеспечить его сохранность, поэтому выдал положительное заключение.

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