Стоимость студий в Перми выросла больше, чем в остальных городах-миллионниках

Пермь стала лидером среди городов, где сильнее всего подорожали квартиры-студии. Такие данные предоставила витрина недвижимости Restate.

С начала года стоимость малогабаритных квартир на вторичном рынке выросла на 24%. Это самый большой показатель среди других городов-миллионников. Если в январе 2024 года средняя цена студии равнялась 110 тыс. рублей за м2, то в мае она стала 138 тыс. рублей за ту же площадь. В июне 2023 года средняя стоимость маленькой квартиры была ниже 100 тыс. рублей.

«Впрочем, эта тенденция распространяется на всю недвижимость города. Роста доходов пермяков не фиксируется (скорее, наоборот). Так что, можно предположить, что в данном случае речь идет об активности инвесторов, вкладывающих средства в наиболее ликвидное и дешевое предложение, которого, к тому же, в городе не так много. Впрочем, надо учитывать, что это — цена предложения, а сумма реальных сделок с учетом довольно больших скидок, которые продавцы вынуждены предоставлять, значительно меньше», — отмечают составители рейтинга.

В пределах 10-14% выросла стоимость студий в Красноярске, Краснодаре, Воронеже и Казани.