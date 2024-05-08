Высотность новостроек в Перми снизилась на три этажа

Средняя высота застройки в Перми снизилась за последние пять лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН.

В Перми с 2019 по 2024 год средняя высота новостройки стала 16,6, снизившись с показателя в 19,8 этажей. Кроме Перми высотность стала заметно меньше также в Омске и Санкт-Петербурге. А в Екатеринбурге, напротив, повысилась.

Сейчас на рынке недвижимости в Перми 63% новостроек в 13-25 этажей, треть (33%) составляют здания в 6-12 этажей. Новостроек с высотностью 26 этажей, по данным ЦИАН, в Перми нет.