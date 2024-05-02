Пермь стала лидером по росту цен на аренду «однушек»

Пермь стала лидером по росту цен на аренду однокомнатных квартир. За месяц стоимость увеличилась на 4%.

В апреле арендовать «однушку» можно было в среднем за 26,6 тыс. рублей. В марте этот же показатель был на уровне 25,6 тыс. рублей. За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми выросла на 56%, сообщает «Коммерсант» с отсылкой на аналитику «ЦИАН». Средняя стоимость аренды «двушек» выросла за месяц намного меньше – в пределах 1%, за год на 34%.

В то же время в целом по России стоимость аренды жилья начала снижаться. За апрель средняя стоимость в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях,составила 27,4 тыс. рублей – снижение на 1%. Первое место по росту цен на аренду однокомнатных квартир у Челябинска. Ценник в апреле вырос на 6% – до 24,6 тыс. рублей.