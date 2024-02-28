В Перми подорожали маленькие квартиры в новостройках

Стоимость маленьких квартир в Перми за год выросла, а количество предложений с таким жильем, напротив, уменьшилось. Данные представили аналитики сервиса «Авито. Недвижимость».

Цены на квартиры площадью до 25 м2 повысились на 32% на первичном рынке и на 10% на вторичном. Средняя стоимость маленькой «однушки» в Перми в феврале 2024 года была на уровне 2,1 млн рублей на «вторичке», новое жилье продавали за 3,5 млн рублей.

За последний год в Перми стало продаваться меньше маленьких квартир. Соотношение жилья распределилось так: 49% предложений на «вторичке» и 51% — новое жилье. За последний год эти показатели сократились на 8% и на 17% соответственно.

При этом в среднем в России число предложений на «вторичке» сократилось на 18%, в новостройках, напротив, стало больше на 33%. Маленькая квартира в новом доме стоит 4,6 млн рублей, в более старом – 3,4 млн рублей.