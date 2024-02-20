Пермь лидирует по росту цен на аренду квартиры-студии

Стоимость аренды квартиры-студии в Перми за год выросла на 67%. Спрос на съемные студии в городе также увеличился – на 19%, но этот показатель средний для России.

Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» проанализировали январские цены в 2023 и 2024 годах на аренду студий в 33 городах России. Пермь с 25 тыс. рублей за студию оказалась на пятом месте рейтинга. На этой же позиции Нижний Новгород, Саратов, Самара, Симферополь.

Первое место по стоимости аренды студии заняла Москва – 57 тыс. рублей. На втором и третьем оказались Сочи и Тула с Санкт-Петербургом (30 и 28 тыс. рублей). Самое недорогое жилье в Кирове (14 тыс. рублей).

Средняя цена за аренду в России составила 25 тыс. рублей, за год этот показатель вырос на 14%.