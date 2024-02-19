Пермь обогнала Москву в рейтинге по вводу нового жилья

Пермь опережает Москву по площади строящихся квартир на человека в начале 2024 года. Рейтинг российских городов по вводу жилья опубликовало «РИА Новости».

Пермь оказалась на 20-м месте с показателем 1,44 м2 нового жилья на одного жителя города. Всего в рейтинге 100 городов. Москва расположилась на 30-м месте, в столице на одного человека приходится 1,27 м2 нового жилья.

Лидерами стали Краснодар (5,12 м2), Тюмень (3,44), Владивосток (3,39). Хуже всего дела обстоят в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске. Всего, по данным «РИА Новости», в 2023 году в России поставили рекорд, введя в эксплуатацию более 110 миллионов м2.