Пермь обогнала Екатеринбург по росту цен на «однушки» за пять лет

Пермь попала в список российских городов-миллионников, в которых за пять лет больше всего выросла стоимость аренды жилья.

По данным аналитиков ЦИАН, этот показатель в столице Прикамья вырос на 52%. Если в 2018 году в среднем стоимость аренды жилья была около 14,7 тыс. рублей, то сейчас она выросла до 22,4 тысяч. У соседей, в Екатеринбурге, арендная ставка на «однушку» поднялась на 41%.

Аналитики проанализировали средние ставки «однушек» зимой 2018-2019 и зимой 2023-2024 годов. Всего в исследовании участвовали 116 городов, их разбили на категории по количеству населения. Лидером среди миллионников стал Нижний Новгород, где стоимость аренды выросла на 94% — с 14,4 до 28 тысяч рублей. В среднем по России ставки аренды выросли на 56% за пять лет.

Стоимость аренды выросла из-за ужесточения ипотечных условий в 2023 году. По мнению экспертов, потенциальные покупатели стали квартиросъемщиками, решив, что выгоднее снимать жилье.