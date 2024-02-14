В Перми выросла цена квадратного метра в новых студиях

В январе 2024 года в Перми средняя цена за квадратный метр в студиях на первичном рынке выросла до 151 тысяч рублей, что на 29% больше, чем год назад. Цена квартиры-студии в центре региона достигла 3,6 млн рублей. Об этом сообщает портал «Авито Недвижимость».

За год количество предложений студий в новостройках Перми сократилось на 54%, что составило 8% от общего числа предложений. Доля спроса на такие объекты составила 11%.

В январе 2024 года самые дорогие студии на первичном рынке недвижимости были в Сочи (421 тыс. рублей) и Москве (354 тыс. рублей). Самые доступные студии по цене за квадратный метр находились в Брянске (99 тыс. рублей) и Ижевске (102 тыс. рублей).

Срок размещения объявлений о продаже студий в среднем по России сократился за год на 17%, что является рекордным показателем среди всех форматов жилья.