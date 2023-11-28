В центре Перми снесут два квартала

В Перми планируется строительство нового жилья в районе «Тихого Компроса». Краевые власти провели аукцион на комплексную застройку участка площадью 5,29 га между улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и Комсомольским проспектом. Об этом сообщил «Рифей-Пермь». Эта территория входит в границы объекта культурного наследия «Проспект им. Сталина», что потребует сохранения некоторых характеристик многоквартирных домов.

Победитель аукциона обязан будет в течение восьми лет построить примерно 68 тыс. кв. м нового жилья. Также застройщику предстоит расселить около 700 человек, проживающих в аварийных домах на данной территории. Планируется снести несколько многоквартирных домов на различных улицах.