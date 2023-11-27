В Перми выросли цены на аренду квартир

По последним данным портала «Мир квартир», предложение небольших квартир для аренды в крупных городах России, таких как студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. метров, сократилось на 74%. В Перми за первые месяцы текущего года стоимость аренды таких квартир выросла более чем на 25%, превысив отметку в 17 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил «Рифей-Пермь».

Эксперты считают, что увеличение спроса и рост цен на аренду обусловлены ухудшением доступности покупки жилья из-за роста ставок по ипотеке. Жители Перми все чаще предпочитают аренду жилья, и активно ищут более экономичные варианты.