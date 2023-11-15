В Перми планируют достроить ЖК «Живаго»

Компания «Строительный комплекс "Пермский"» планирует завершить строительство жилого комплекса «Компаунд Живаго» по адресу улица Уинская, 54. Эта информация представлена «59.ру» со ссылкой на представителей строительной компании. Участок, а также находящийся на нем долгострой, были приобретены девелопером в результате проведенного аукциона.

Строительство жилого комплекса началось в 2014 году с планами построить два 16-этажных жилых дома, каждый из которых состоит из двух секций. В 2017 году строительные работы были приостановлены, и через год компания «Классик» объявила о своем банкротстве. В 2021 году не завершенный жилой комплекс был передан в собственность Фонда развития территорий в результате судебного решения. Фонд, занимающийся защитой прав дольщиков, выплатил компенсации дольщикам, после чего объект был выставлен на торги и продан.