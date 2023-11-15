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В Перми планируют достроить ЖК «Живаго»

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unsplash.com

Компания «Строительный комплекс "Пермский"» планирует завершить строительство жилого комплекса «Компаунд Живаго» по адресу улица Уинская, 54. Эта информация представлена «59.ру» со ссылкой на представителей строительной компании. Участок, а также находящийся на нем долгострой, были приобретены девелопером в результате проведенного аукциона.

Строительство жилого комплекса началось в 2014 году с планами построить два 16-этажных жилых дома, каждый из которых состоит из двух секций. В 2017 году строительные работы были приостановлены, и через год компания «Классик» объявила о своем банкротстве. В 2021 году не завершенный жилой комплекс был передан в собственность Фонда развития территорий в результате судебного решения. Фонд, занимающийся защитой прав дольщиков, выплатил компенсации дольщикам, после чего объект был выставлен на торги и продан.

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