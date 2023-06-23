Долги пермяков по ипотеке выросли до 240 миллиардов рублей

В Пермском крае увеличились объемы ипотечного жилищного кредитования. По данным Банка России, за первые четыре месяца 2023 года в Пермском крае было выдано 11,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму почти 32 млрд руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 36%. В целом на начало мая задолженность пермяков по ипотечным кредитам увеличилась за год на 19% и составила 240 млрд рублей.

Кроме того, за первые четыре месяца текущего года в регионе было выдано 2,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 8,7 млрд руб.

Средний размер ипотечного кредита в апреле 2023 года составил 2,8 млн руб., год назад — 2,4 млн руб. Срок кредитования увеличился с 22 до 24 лет. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК за год выросла с 7,85% до 8,76%.