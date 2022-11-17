В Перми до конца 2022 года частично расселят аварийную пятиэтажку

Власти Перми решили частично расселить аварийный дом по улице Куйбышева, 143. Износ здания сейчас составляет 88%. До конца декабря жителей левого и правого крыла дома переселят в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжает функционировать, жители пока останутся в ней, сообщается на сайте городской администрации.

Пятиэтажный дом был построен в 1957 году, в 2019 году его признали аварийным. Однако, жители дома не согласились с решением муниципального департамента ЖКХ и оспаривали его в суде. Разбирательства шли до 2021 года. Поэтому в действующие программы расселения дом не вошел. Осенью этого года был проведен мониторинг состояния дома, в ходе обследования были выявлены множественные трещины в стенах, повреждение и разрушение кирпичной кладки.