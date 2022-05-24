Стали известны сроки сдачи первой очереди МФК «Москва» в центре Перми

Ввод в эксплуатацию первой очереди МФК «Москва» на Пермской, 33 запланирован на середину третьего квартала 2022 года. Как сообщает коммерческий директор Наталия Кузнецова, ввод в эксплуатацию состоится раньше изначально намеченного срока.

В первый пусковой комплекс входит жилая секция №3, коммерческие помещения, фитнес-клуб World Class и подземный паркинг уровня -1.

МФК «Москва» обладает всеми преимуществами премиального жилого комплекса: высокое качество материалов, повышенный уровень безопасности на территории, лучшие в мире лифты, уникальные планировки, развитая инфраструктура, премиальный фитнес-клуб, умная IP-домофония с доступом по Face ID и smart-ключам и многое другое. Это единственный дом в Перми, оснащенный централизованной системой холодоснабжения от ведущего производителя Ciat (Франция), в доме установлено вентиляционное оборудование от мирового лидера фирмы Swegon (Швеция).

Общая площадь МФК «Москва» составит 30 тыс. м². Комплекс состоит из трех секций. В первой секции — два подъезда, на 23 и 18 квартир соответственно. Во второй секции — два подъезда на 15 и 9 квартир. В третьей секции – один подъезд на 42 квартиры.