В Перми началась реставрация «Дачи Синакевича»

Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что Городской центр охраны памятников будет контролировать подрядчика на всех этапах, чтобы он восстановил особняк в том виде, в котором его задумывал архитектор на рубеже XIX и XX веков.

Работы продлятся до сентября 2022 года. Сначала запланировано укрепление несущих конструкций, замена фундамента. В следующем году – устройство кровли, ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи и другие работы. Объект также будет адаптирован для маломобильных людей. Дальнейшее использование здания пока обсуждается.