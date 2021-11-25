В Перми началась реставрация «Дачи Синакевича»

Началась реконструкция объекта культурного наследия «Дача Синакевича» на улице Танцорова, 7. Основная задача реставрации – максимальное сохранение аутентичных деталей этого здания, воссоздание деревянных конструкций, архитектурного декора.
Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что Городской центр охраны памятников будет контролировать подрядчика на всех этапах, чтобы он восстановил особняк в том виде, в котором его задумывал архитектор на рубеже XIX и XX веков.
Работы продлятся до сентября 2022 года. Сначала запланировано укрепление несущих конструкций, замена фундамента. В следующем году – устройство кровли, ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи и другие работы. Объект также будет адаптирован для маломобильных людей. Дальнейшее использование здания пока обсуждается.
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