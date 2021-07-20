В Перми жители аварийного жилья смогут купить квартиру в новостройке при помощи эскроу-счетов

В Пермском крае упростили систему выплат субсидий аварийного жилья. Система для покупки жилья в новостройке доступна только с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

Эскроу-счёт снижает риски оплаты с субсидий от аварийного жилья при оформлении сделки. Новая система делает более комфортный выбор при переселении из аварийных домов. Упрощённая система снижает риск покупки квартир в новостройках и защищает денежные средства.

Субсидии предоставлены через нацпроект «Жилье и городская среда». Который существует с 2018 года и направлен на доступное приобретение жилья семьям со средним достатком. Сейчас доступно несколько способ переселения из аварийного жилья: получение субсидий, обмен жилья, получение выкупной стоимости.