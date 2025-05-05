Без зонта не обойтись: вторая неделя мая также будет дождливой и прохладной

В понедельник, 5 мая, днем ожидается около +18ºС в Перми, до +20…+23ºС на юге, чуть выше +10ºС на севере. Есть вероятность гроз и дождей. Ночь на вторник в южной части Пермского края станет очень теплой (около +13ºС), на севере прохладнее и с дождями (+10ºС). Днем 6 мая в центральной и восточной частях региона ожидаются значительные осадки, на севере возможно до 10-15 мм. Температура воздуха будет на уровне +18ºС в Перми, до +22ºС на юге и в районе +12ºС на севере. По предварительным данным ГИС-центра, зона обильных дождей пройдет севернее Перми.

Ночь на среду, 7 мая, будет холодной: на севере до 0ºС, на юге до +5ºС. Ожидается, что днем погода будет малооблачной и безветренной, температура воздуха на уровне +11…+16ºС, в Перми до +14ºС. В четверг ночью также будет холодно: от 0…-2ºС на севере до +5…+7ºС на юге. Днем 8 мая в южной части края и в Перми пройдут дожди, а воздух прогреется незначительно: до +9…+14ºС.

Зона осадков сместится на север Пермского края в пятницу, 9 мая. В Перми, на юге и в центре региона осадки будут небольшими и кратковременными, но продолжится заток холодного воздуха. Ночью +1…+6ºС, днем +10…+15ºС по краю, а в Перми до +14ºС.

По прогнозам метеорологов, 10 и 11 мая в Пермском крае еще немного похолодает на севере региона. Днем ожидается не больше +5…+8ºС и осадки в виде мокрого снега. На юге днем около +8…+13ºС, но сохраняется вероятность дождей.