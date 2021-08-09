Пермяки стали тратить больше денег на покупку гаджетов

В Перми за полгода изменилась статистика трат на гаджеты. Так, жители Перми начали чаще приобретать смартфоны от Apple. Об этом в своем блоге сообщила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

— Все чаще жители региона делают выбор в пользу дорогих гаджетов со значительно бoльшим объемом памяти и функционалом. Средний чек при этом вырос с 15 300 рублей до 25 800 рублей (68%).

Несколько месяцев назад пермяки приобретали функциональные и недорогие гаджеты китайских фирм. Сейчас же ситуация на рынке гаджетов изменилась. Ранее самыми популярными брендами были Honor и Xiaomi, но за прошедшие 6 месяцев самой популярной моделью стал Apple iPhone 11 на 128 и 64 Gb.