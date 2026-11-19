Предложение об установке второго памятника направили в департамент культуры и молодежной политики. Скульптуру Николая Мешкова намерены представить сидящей на скамье на берегу реки.

Авторы идеи говорят, что такой образ символичен — он показывает мецената не парадным монументальным персонажем, а живым человеком в городской среде. Таким образом Николай Васильевич воспринимается как человек действий, мысли и созидания, будто остановившийся, чтобы посмотреть на город и подумать о его будущем.

Информационный обзор редакции.