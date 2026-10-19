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В городе появилась новая скульптура Рустама Исмагилова: это бронзовая лента Мёбиуса

В сквере Трех поколений, на пересечении улиц Максима Горького и 1-й Красноармейской, на днях открылась новая скульптура Рустама Исмагилова. Она называется «Непрерывное движение».

Рустам Исмагилов/ВКонтакте
Рустам Исмагилов/ВКонтакте

Бронзовый арт-объект посвящен 70-летию ПНППК. По словам самого скульптора, он символизирует преемственность и единство поколений работников предприятия.

Скульптура представляет собой ленту Мёбиуса. «Она имеет идеальную форму, которую невероятно сложно воссоздать в металле. Я очень рад, что нам это удалось, и скульптура начинает жить своей уникальной жизнью, становится частью ландшафта», — поделился Рустам Исмагилов.

Информационный обзор редакции.

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