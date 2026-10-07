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Жители Горнозаводска бьют тревогу: в округе нет ни горячей воды, ни тепла

На северо-востоке Пермского края, в городе Горнозаводск, случилась коммунальная катастрофа. Местные жители записали видеообращение, в котором рассказывают об отсутствии отопления, неработающих фонарях, ужасном состоянии дорог и переполненных мусорных баках. Его опубликовал портал 59.RU.

Пресс-служба министерства ЖКХ Пермского края

На место выехала министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Киселева, чтобы проверить работу объектов теплоснабжения в Горнозаводске, Пашии и Теплой Горе. По ее словам, во все многоквартирные дома тепло подано, но на некоторых объектах еще сохраняются пониженные параметры. Специалисты занимаются их устранением.

Жители Горнозаводского округа в свою очередь продолжают рассказывать в социальных сетях, что в квартирах до сих пор холодно. Они пишут обращения в генпрокуратуру и президенту РФ.

Вместе с тем после видео местных жителей губернатор Пермского края отправил в отставку главу Горнозаводского округа Вадима Лумпова.

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