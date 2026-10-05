Метеорологи рассказали, что в Пермском крае ожидается потепление, но оно не будет резким

В понедельник, 5 октября, погоду еще будет определять тыловая часть циклона над Зауральем. На юге и востоке края ожидаются дожди или мокрый снег. Температура будет на уровне +3…+5°С днем. Во вторник, 6 октября, можно надеяться на прояснение практически на всей территории Пермского края. К вечеру выпавший за выходные снег должен растаять: днем по прогнозу в пределах +5…+10°С.

В среду, 7 октября, погоду будет определять обширный циклон, смещающийся вдоль арктического побережья. По краю ожидаются дожди (до 3-8 мм), на востоке их будет больше. Снова возможно прояснение: днем до +8…+13°С. В четверг, 8 октября, в тылу циклона на территорию Пермского края будет поступать более холодная воздушная масса, который принесет сильный западный ветер с порывами до 12-14 м/с. Дожди пройдут на северо-востоке и востоке Пермского края, может выпасть до 10 мм, на остальной территории осадки будут носить локальный характер. Температура воздуха на уровне +7…+12°С днем.

В ночь на пятницу, 9 октября, с запада сместится промежуточный гребень: благодаря ему возможны прояснения. Днем осадков не ожидается, столбик термометра будет на той же отметке: +7…+12°С.