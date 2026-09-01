Метеорологи рассказали, что сентябрь 2026 года ожидается умеренно теплым

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что в отличие от последних трех лет, когда сентябрь был сухим (кроме 2025 года в Перми), в первой половине месяца ожидается значительное количество осадков. Это связывают с влиянием передней части высотной ложбины с Европейской территории России и выносом влажного воздуха с юго-запада. Прогнозируемое распределение аномалий температуры воздуха и высоты геопотенциала также указывает на то, что сентябрь 2026 года не будет сухим.

Несмотря на холодную ночь на 1 сентября, уже к концу недели в Пермском крае сильно потеплеет: до +20…+25°С. Тепло останется до 6 сентября включительно, на юге возможно до +25°С. Первая существенная порция дождей ожидается 6-7 сентября, больше всего их будет на севере. Вторая неделя месяца окажется теплее нормы на 1-2°С, но при этом будет избыточное количество осадков. Температура воздуха ожидается выше нормы, этому будут способствовать теплые ночи (+8…+14°С), а днем при такой ситуации можно ожидать +12…+18°С.

Какой погоды ожидать во второй половине сентября, пока неясно: прогнозы как правило неустойчивы. По данным ЕЦСПП, температура воздуха будет чуть выше нормы, на ЕТР будет прохладнее, чем в Западной Сибири. В ГИС-центре ПГНИУ отмечают, что, если циклоническая активность распространится таким образом, то есть большая вероятность существенных дождей в Пермском крае.

Длительного «бабьего лета» в Пермском крае не ожидается: в качестве него метеорологи предлагают рассматривать потепление 2-6 сентября, когда юге края пять дней подряд дневная температура воздуха будет выше +20°С.