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В СК им. Сухарева начинается заливка льда на арене: ее ремонт завершен

Ремонт ледовой арены в СК им. Сухарева завершен — это был второй этап модернизации спорткомплекса. В прошлом году привели в порядок систему холодильного оборудования, хоккейные борта, заменили пол и звукоизоляционные плиты, обновили раздевалки, судейские комнаты и холл.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Обследование систем охлаждения, намораживания льда и качества основания арены проводили впервые с момента ввода спорткомплекса в эксплуатацию. В итоге в СК им. Сухарева отремонтировали установку охлаждения жидкости, сделали антикоррозийную обработку, заменили гидроизоляцию по периметру ледовой аренды и сделали подсыпку основания. Работы также коснулись технологических ворот, калитки хоккейного стального борта и короба, места судей и штрафных игроков, пола в тамбуре.

По словам и.о. директора Центра спортивной подготовки Пермского края Илоны Шакуровой, были восстановлены теплоизолирующие свойства технического оборудования — это приведет к улучшению качества льда, а также к снижению затрат на потребление электроэнергии. В ближайшее время в СК им. Сухарева начнется заливка льда, после чего спортсмены смогут вернуться к тренировкам.

Информационный обзор редакции.

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