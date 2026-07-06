В Перми изменится порядок избрания главы города

Согласно предложенному механизму, губернатор будет формировать список кандидатов на должность главы города, состоящий не менее чем из двух человек. Этот список будет направляться в Пермскую городскую Думу. Депутатам предстоит избрать мэра из числа кандидатов, представленных главой региона.

Законопроект детально регулирует процедурные вопросы, включая сроки подачи предложений по кандидатурам губернатору и порядок их предварительного рассмотрения.

Рассмотрение инициативы в Законодательном собрании запланировано на пленарном заседании в августе.

Информационный обзор редакции.