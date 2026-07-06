В Перми изменится порядок избрания главы города

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание региона законопроект об изменении процедуры выборов главы Перми. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, инициатива направлена на приведение муниципального законодательства в соответствии с новыми федеральными нормами, которые устанавливают единый порядок избрания для глав административных субъектов РФ.
Согласно предложенному механизму, губернатор будет формировать список кандидатов на должность главы города, состоящий не менее чем из двух человек. Этот список будет направляться в Пермскую городскую Думу. Депутатам предстоит избрать мэра из числа кандидатов, представленных главой региона.
Законопроект детально регулирует процедурные вопросы, включая сроки подачи предложений по кандидатурам губернатору и порядок их предварительного рассмотрения.
Рассмотрение инициативы в Законодательном собрании запланировано на пленарном заседании в августе.
Информационный обзор редакции.
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