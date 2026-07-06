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В Перми изменится порядок избрания главы города

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание региона законопроект об изменении процедуры выборов главы Перми. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, инициатива направлена на приведение муниципального законодательства в соответствии с новыми федеральными нормами, которые устанавливают единый порядок избрания для глав административных субъектов РФ.

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Согласно предложенному механизму, губернатор будет формировать список кандидатов на должность главы города, состоящий не менее чем из двух человек. Этот список будет направляться в Пермскую городскую Думу. Депутатам предстоит избрать мэра из числа кандидатов, представленных главой региона.

Законопроект детально регулирует процедурные вопросы, включая сроки подачи предложений по кандидатурам губернатору и порядок их предварительного рассмотрения.

Рассмотрение инициативы в Законодательном собрании запланировано на пленарном заседании в августе.

Информационный обзор редакции.

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