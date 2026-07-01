Из-за сильного дождя на набережной Камы обвалилась земля, а на Перми-1 встали электрички

У железнодорожного вокзала Пермь-1 размыло откос насыпи и частично затопило пути. Из-за этого движение пригородных поездов на горнозаводской ветке было приостановлено. В министерстве транспорта рассказали, что его уже восстановили. Но дорожные работы по устранению последствий стихии еще идут. До их окончания движение поездов будет осуществляться по одному пути.

На набережной Камы из-за сильного дождя произошло сползание земли: поломаны некоторые элементы благоустройства и зеленые насаждения. По словам мэра Перми Эдуард Соснина, последствия стихии устраняют специалисты.

По данным 59.RU подход к старинному пешеходному мосту в микрорайоне Разгуляй в итоге обрушился. Накануне грунт рядом с ним обваливался. Теперь территория огорожена.

Дорожные службы прочищают ливневые канализации и откачивают воду с самых проблемных точек. Как отметил глава города, есть участки дорог, где из-за размыва грунта образовались провалы: опасные зоны ограждают. Службы продолжат работу до полного устранения последствий.