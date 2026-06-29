Метеорологи рассказали, что к первым выходным июля придет летняя погода

Понедельник, 29 июня, станет самым прохладным днем недели. Столбик термометра не поднимется выше +15…+20˚С. Зона дождей со Свердловской области к вечеру дойдет до восточных районов Пермского края, а затем до Перми. Осадки будут пока умеренными.

В ночь на вторник, 30 июня, зона сильных дождей с соседнего региона распространится уже на восток и юго-восток Пермского края. Днем они продолжатся и, возможно, дойдут до Перми, местами будут сопровождаться грозами. Ночная температура на уровне +11…+16˚С. С северо-востока поступит теплый влажный воздух, поэтому на севере края может потеплеть до +24…+26˚С, на востоке, на юге и в центре, включая Пермь, будет +17…+20˚С. По оценкам метеорологов, за два дня на востоке и местами на юге может выпасть 40-50 мм осадков, и это много. Дождевые паводки возможны в бассейне реки Бабка, а также на притоках Чусовой и на Сылве.

Со среды, 1 июля, погода стабилизируется. На севере осадков будет мало, в центральных районах днем еще пройдут обильные дожди с грозами, в четверг их будет меньше, а в пятницу может быть совсем мало. В течение этих дней температура воздуха будет постепенно повышаться днем: от +19…+24˚С до +22…+27 ˚С, в Перми в пятницу может потеплеть до +25 ˚С. Ночи будут теплыми +11…+16˚С по краю и +13...+15 ˚С в Перми.

В выходные в Перми установится летняя погода: ожидаются локальные ливни, но воздух будет прогреваться до +23…+28˚С.